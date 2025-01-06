Rüstem Kitabevi yeni yıla da kültür-sanat programıyla giriyor

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen ve düzenlediği çeşitli türlere ve yaş gruplarına ait etkinliklerle kültür-sanatseverlerin en çok tercih ettiği mekan haline gelen Rüstem Kitabevi yeni yılda da etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Müzikten sosyal sorumluluk projelerine, sergilerden panele ve kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi dopdolu programıyla yine meraklılarının uğrak yeri olacak.

PROGRAM

11 Ocak Cumartesi, saat: 14:00 …. Sinem Baba- “Döngüdeki Değişim” Seramik-Çini Sergi açılışı

11 Ocak Cumartesi, saat 15:00…. Yazar Sebastien de Courtois ile “İstanbul’da Bir Çay” Kitabı üzerine söyleşi

16 Ocak Perşembe,saat 20:30 …. Caz konseri (Vokal-gitar Süleyman Akosman (Todds), bas gitar Cahit Kutrafalı, gitar Erkan Erzurumlu,vurmalılar Erkan Sönmez)

21 Ocak Salı saat 17:00 (Açılış)…..“Hayaller Yarım Kalmasın” Sergisi

(Bu proje, Şampiyon Meleklerimizden olan Sahil'in yarım kalan tualini sanat severlerin tamamladığı eserlerden oluşuyor. Sergideki satışdan elde edilecek gelirin tamamı yine çocuklarımıza geri dönecek)

Sergi süresi : 21-27 Ocak, Rüstem Kitabevi Sergisi Ana Galeri

25 Ocak Cumartesi, saat:14:00…. Semih Çavuşoğlu “Şişedeki Bellek” kitabı imza günü