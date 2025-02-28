Rüstem Kitabevi, Mart’ta da yine kültür-sanatın merkezi olacak

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, Mart ayında da sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor. Konserden sergiye, toplantılardan tango gecelerine, stand up gösterisinden kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Mart ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak. Her Salı akşamı da 20:30-23:00 saatleri arasında Tango Geceleri(Ücret: 200 TL) düzenlenecek.(Kayıt ve bilgi : 0542 850 1126-0533 827 9994)

PROGRAM

1 Mart Cumartesi, saat 20:00 ….. SOS Stand up Gösterisi

3 Mart Pazartesi- saat:18:00… Çağdaş Mağusa Gravürleri Söyleşisi ve Kitap Tanıtımı

(Editör: Ayhatun Ateşin,yazarlar:Doç.Dr.Ege Uluca Tümer,Emin Çizenel, Dr.Okan Dağlı, Umut Germeç)

8 Mart Cumartesi, saat 14:30…. Türk Psikologlar Derneği Gençler Toplantısı

11 Mart Salı, saat 09:30…. Sertaç Sonan-Yolsuzluk Raporu Sunumu

13 Mart Perşembe, saat 20:00…. A Night of Soul (EXXPORT- featuring Özge, özel konuk Nicah, Melodie Celeste vokal grubu ve sürpriz konuk sanatçı)

15 Mart Cumartesi saat 18:00…. Nil Soykara’nın ilk kişisel sergisi “Barış Çığlığı” (Küratörlüğünü ve Sanat Eğitmenliğini Luna Tülay Okan yapıyor)

22 Mart Cumartesi,saat 15:00….Fransız Kültür Merkezi 40.Yıl Kutlaması(Müzik ve kokteyl)

25 Mart Salı, saat 18:00…. UKÜ kütüphane Folklor Edebiyat Dergisi etkinlik