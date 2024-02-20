Rus muhalif Navalni'yi zehirle öldürdüler iddiası

Rusya ile Ukrayna çatışması devam ederken uluslararası kamuoyu 16 Şubat'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde yere yığılarak yaşamını yitiren muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi konuşuyor...

Cezaevinde ölen ve ailesi ve avukatlarına cansız bedeni gösterilmeyen Navalni'nin ölümü hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

İngiliz medyası, Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Navalni'nin "yeni bir zehir formülü" ile zehirlenerek öldürüldüğünü aktardı.

Navalni'nin istihbarat merkezi olan Rus Federal Güvenlik Servisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan iddialarda, "Navalni, vazospazma sebep olan bir zehir ile zehirlendi. Bu zehir kısa bir süre önce geliştirildiği ve daha önce Rusya'daki hapishanelerde 5 mahkum üzerinde denendi" ifadesine yer verildi. İsmini açıklamayan kaynak, Navalni'nin beşinci mahkum olduğunu ve kendisine verilen yemekteki toksik madde yüzünden öldüğünü de dile getirdi.

"Noviçok ile zehirlediler"

Öte yandan dün Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Rus yetkililerin eşini sinir gazıyla zehirlediğini dile getirdi. Navalnaya, "Vladimir Putin eşim Aleksey Navalni'yi 3 yıllık işkencenin ardından öldürdü" dedi.

Navalnaya, Rus yetkililerin noviçok olarak da bilinen ve sinir sistemine hasar veren bir zehrin de kullanılmış olabileceğini söyledi. Navalnaya, "Eşim kırılmazdı. Putin onu işte bu yüzden öldürdü. Utanç dolu bir şekilde, korkakça ve gözüne bakmadan ve hatta ismini söylemeye cesaret edemeden öldürdü. Şimdi aynı utanç ve korkakça yaklaşımla onun bedenini saklıyorlar, onu annesine göstermiyorlar, iade etmiyorlar ve acınacak bir şekilde yalan söylüyorlar. Putin'in noviçokunun izlerinin geçmesini bekliyorlar" dedi.

47 yaşındaki Navalni'nin ölümünden sonraki süreci de Alman Bild gazetesi paylaştı.

Bild'in paylaştığı zaman çizelgesi şu şekilde:

- Navalni'nin resmi ölüm saati olan yerel saatle 14.17'den iki dakika sonra hapishane yönetimi bir basın açıklaması yaptı.

- Dört dakika sonra Rus hükümetine ait Telegram kanalından Navalni'nin ölüm sebebi olarak kan pıhtılaşmasını gösterdi.

- Yedi dakika sonra Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ilk kez konuyla ilgili konuştu.