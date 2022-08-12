Rus gazeteci 7 gün daha tutuklu kalacak

“Resmi Evrağı Sahteleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Askeri Yasak Bölge Gizlice ve İzinsiz Girme” suçlarından tutuklanan zanlı A.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, Rusya uyruklu bir gazeteci olduğunu aktardığı 37 yaşındaki A.A.’nın, tasarrufundaki üzerinde resminin bulunduğu “Adam Gazviriev” adına düzenlenmiş sahte olarak hazırlanmış Belçika kimlik kartını KKTC'den çıkış yapabilmek maksadıyla muhaceret görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, 2017 yılı içerisinde Larnaka Havaalanından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gelip politik nedenlerden dolayı sığınma hakkı istediğini, ancak sığınma hakkı verilmeyerek Rusya'ya iade edileceğini öğrenmesi üzerine 9 Temmuz 2021 tarihinde plakasını hatırlamadığı siyah renk taksi içerisinde gizlice KKTC'ye geçtiği, yaklaşık 1 yıldan beri KKTC'de yaşadığı ve arkadaşları tarafından Türkiye'ye gidebilmesi için sahte Belçika kimlik kartını temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.