‘Resmi evrakı tedavüle sürme’ davası

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye girişte “resmi evrakı tedavüle sürmek” suçlamasıyla tutuklanan 13 zanlıdan 11’i suçla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest kaldı, Y.S.T ile S.O.M mahkemeye çıkarıldı.

Her iki zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk alındı.

Müfettiş Muavini Eser Çelebi, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, 16 Mart’ta Ercan Havalimanı’ndan ülkeye turist olarak gelen P.R.K, Y.E.P, S.D.B, P.T,

J.A.G, C.K, D.M.M, H.T.H.G, MD F.A’nın Dışişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne ait sahte evrağı görevli memura vererek resmi sahte evrağı tedavüle sürdüklerini belirtti.

Mesele ile ilgili yapılan soruşturmada bu evrakları S.Z isimli kişinin gönderdiğinin tespit edildiğini söyleyen polis, Almanya’da sakin S.Z’den alınan bilgide söz konusu belgeleri Whatsapp sosyal paylaşım sitesinden Y.S.T tarafından gönderildiğine yönelik bilgi verildiğini belirtti.

Polis, Y.S.T’nin söz konusu belgeleri Mağusa’da sakin S.O.M tarafından konu şahsıların ülkelerinde çıkış yapmalarında sıkıntı yaşamamaları için gönderildiğinin belirlendiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü dile getiren polis, tanık ifadelerinin alınabilmesi, cep telefonları ve konu evrakların incelenebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları konu evrağın fotokopi olduğunu ve evrağın sahte olamayacağını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.