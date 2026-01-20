“Rektörlüğün kurulların iradesini yok sayan yaklaşımı üniversiteye zarar veriyor”

DAÜ-SEN, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılan vekâleten atamanın mevzuata aykırı olduğunu belirterek, asaleten atama çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Rektörlüğün 19 Ocak 2026 tarihinde Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için bir kez daha vekâleten atama yapmasına tepki gösterdi.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat gereği söz konusu görevlendirmenin Enstitü Kurulu’nun görüşü alınarak ve Üniversite Yönetim Kurulu (VYK) tarafından asaleten yapılması gerektiği vurgulandı. Buna rağmen vekâleten atama yoluna gidilmesinin, kurulların iradesini yok saydığı ifade edildi.

Sendika, vekâleten atamaların asaleten atama hakkını fiilen engellediğini ve üniversiteyi gereksiz tartışmaların içine sürüklediğini belirtti. Açıklamada, yeniden göreve aday olan öğretim üyesinin asaleten atanabilme imkanının da bu yolla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı savunuldu.

DAÜ-SEN, tüm atamaların hukuka, demokratik teamüllere ve kurumsal yönetişim ilkelerine uygun şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Üniversitenin itibarı ile çalışanların hak ve iradesinin korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, sürecin yakından takip edileceği bildirildi.

Sendika, Enstitü Kurulu’nun en kısa sürede görüşünü oluşturması, Rektörlüğün bu görüş doğrultusunda VYK’ya öneride bulunması ve ilgili görevlendirmenin asaleten yapılması çağrısında bulundu.