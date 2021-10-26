Rehber Öğretmen, öğrencisine uygulanan cinsel istismarı ortaya çıkardı

‘Çocuk istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanan zanlı K.I teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Turgay Ok, zanlı K.I.’nın Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 22 Ekim saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye annesi H.G. ve Sosyal Hizmetlerde görevli S.Ö. ile gelen Ö.G’nin, 2017 yılı içinde Lefkoşa'da teyzesi M.I.’nın evinde misafir olarak bulunduğu sırada teyzesinin kocası zanlı K.I.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediğini bu konuda şikayette bulunduğunu belirtti.

Polis, ayni gün mesele ile ilgili tahkikata başlandığını ve çocuğun, kendisine yapılan cinsel saldırı ile ilgili 2019 yılı içerisinde öğrenim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine olayı anlattığını ve bu konunun ilgili dosyasına kayıt düşüldüğünün öğrenildiğini anlattı. İlgili rehber öğretmenin durumu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiği aktaran polis, dairenin anneyle görüştüğü ancak annenin durumu eşinin öğrenmemesi için gizli kalmasını istediğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine ayni gün yapılan soruşturmada, halen öğrenim gördüğü okuldaki yeni rehber öğretmenine de 4 Ekim tarihinde yaşanan olayla ilgili bilgi verdiğinin tespit edildiğini ve bunun üzerine soruşturmanın genişletildiğini kaydetti. Zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, meselenin tahkikatının tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.