Recep Ali Gürler son yolculuğuna uğurlanıyor...

Gürler’in naaşı, askerlerin omuzlarında Meclis’e getirilirken, eski Polis Genel Müdür Vekili olan eşi Pervin Gürler ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan ve milletvekilleri, eski siyasiler, bürokratlar, Gürler’in ailesi ve sevenleri katıldı.