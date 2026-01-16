Raskolnikov oyununun gösterimleri devam ediyor

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, Ufuk Aydoğan'ın yazıp yönettiği, Oğuzhan Kaya ve Deniz Orhan'ın oynadığı "Raskolnikov" oyununun gösterimlerine devam ediyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, oyun gösterim tarihleri 23 Ocak, 6-20 Şubat ve 6 Mart Cuma günleri olarak belirtildi.

Gösterimi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yapılan oyunun, başlama saati 20.30 olarak kaydedildi.

Biletleri oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden veya kibrisbiletcim.com adresinden çevrimiçi olarak satın alınabileceği, bilet ücretlerinin ise 300 TL olduğu duyuruldu.

Tek perde olan ve 55 dakika süren oyuna 18 yaş üstü seyircilerin kabul edileceği vurgulandı.