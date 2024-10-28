Rapora göre davadaki tüm sanıklar kusurlu bulunarak sorumluluk addedildi

İsias davası için 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu bugün çıktı. Bilirkişi raporuna göre davadaki tüm sanıklar kusurlu bulunarak, sanıklara sorumluluk addedildi.

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi'nce hazırlanan İsias davası bilirkişi raporunun bugün çıktığını ve sisteme yüklendiğini belirtti.

Esendağlı, bilirkişi raporuna göre davadaki tüm sanıkların kusurlu bulunarak, sanıklara sorumluluk addedildiğini söyledi.

Esendağlı, raporun detaylı olarak incelenerek, gerekli açıklamaların yapılacağını kaydetti.

6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişilik Gazimağusa TMK öğrenci ve öğretmen heyeti dahil toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'le ilgili son duruşma 22 Ekim'de yapılmıştı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmada alınan ara kararlardan biri de İzmir 9 Eylül Üniversitesi bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştırılmasıydı.

Son duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına; hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine de karar verilmişti.