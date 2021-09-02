RANDEVU VAR, TEST YOK!

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu’nun PCR ve Antijen testlerine ilişkin sürekli değiştiği kararlar, karmaşaya neden oldu. Bugün antijen testi yapmak üzere özel merkezlerden randevu alanlar, ‘sistem antijene kapandı, ücretli PCR var’ yanıtını aldığını aktardı.

Sosyal medya, ‘test isyanı’ ile doldu, vatandaş ‘test yapmak işkenceye döndü’ yorumunda bulundu.

Test merkezlerinin önünde ilerlemeyen uzun kuyruklardan yakınanlar, ‘boş yere’ beklemekten yakındı.

Özel hastane ve laboratuvarlar testleri durdurdu

Etik Hastanesi Laboratuvar sorumlusu Ulus Kasap, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, “Devletin Antijen testlerini eczanelere de vermesine tepki göstermek amacıyla bugün tüm özel hastane ve laboratuvarlarda Antijen test yapımını durdurarak” durumu Laboratuvarlar İnisiyatifi Birliği olarak protesto ettiklerini söyledi. Söz konusu protesto kararının dün akşam Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini, buna rağmen yine de Sağlık Bakanlığı sitesinde özel laboratuvarlarda Antijen testi randevusu verildiğini dile getiren Kasap, bu durumdan en büyük mağduriyetini vatandaşın yaşadığını anlattı. Antijen testlerinin eczanelere verilmesinin toplum sağlığı açısından büyük tehlike taşıdığını ifade eden kasap, bulaşın yayılabileceğini belirtti. Eczanelerin Antijen test yapma donanımına sahip olmadığını anlatan kasap, Sağlık Bakanlığı’nın bu karardan geri adım atması için hiçbir laboratuvarda antijen test yapılmayacağı kararını aldıklarının altını çizdi.

Öte yandan Laboratuvarlar İnisiyatifi Birliği Başkanı Salih Ruso’nun ise Sağlık Bakanlığı’nda konuyla ilgili istişareler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Etik Hastanesi'ndeki görevliler durumu vatandaşa izah etmeye çalışırken.

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