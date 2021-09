‘Test’ isyanı: “Kararların her gün değişmesinden usandık, bıktık”

Hükümet’in PCR ve Antijen testlerine ilişkin sürekli ‘karar değiştirmesi’ vatandaşı isyan ettirdi. YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, sürekli olarak kararların değiştirilmesi nedeniyle “kaos ortamı” yaratıldığını savundu, ‘sistem’: “Bugün başka, yarın bir başka karar alınıyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hükümet’in PCR ve Antijen testlerine ilişkin sürekli ‘karar değiştirmesi’ vatandaşlı isyan ettirdi. YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, sürekli olarak kararların değiştirilmesi nedeniyle “kaos ortamı” yaratıldığını söyledi, daha sistemli bir ortamın oluşması gerektiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, aşılıların antijen testlerinin “ücretsiz” yapılacağını söylese de, Sağlık Bakanlığı’nın test yaptığı yerler kapatıldı, vatandaşlar özel hastane ve laboratuvarlarla yönlendirildi.

Özel hastane ve laboratuvarlıların ise aşılı- aşısız herkesten test karşılığında para talep ettiği iddia edildi.

Dün fuar alanındaki test merkezine PCR veya Antijen testi yapmaya giden vatandaşlar test yaptıramadı. İlgili merkezde ‘pozitif ve temaslı olan kişilere’ test yaptırıldığının söylendiğini aktarn vatandaşlar, karşılaştığı sürpriz karşısında YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunarak, “Böyle ciddiyetsizlik olmaz, alınan kararların her gün değişmesinden usandık artık” dedi, hükümeti eleştirdi.

Vatandaşlar ne dedi?

Cengiz Taş: “Tam bir kaos ortamı var”

“Bugün buraya her zaman olduğu gibi testlerimizi yapmak için geldik ancak beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Benim yüz tane işim var. Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gittim beni testim güncel olmadığı için içeri almadılar. Buraya geldim test yaptırmaya burada da içeriye almadılar. Hâlbuki Başbakan daha geçtiğimiz gün açıklama yapmıştı ücretsiz olacak diye. Özel laboratuvarlara gidiyoruz, bizden para alıyorlar. Ne yazık ki tam bir kaos ortamı var.”

Mehmet Ali Gündüz: “Bu işlerin artık bir sisteme oturması lazım”

“Biz vatandaşlar olarak ne isteniyorsa yapıyoruz ancak her gün farklı farklı karar alınması yüzünden usandık bıktık. İşimizi gücümüzü bırakıp bununla koşuşturuyoruz. 3 gün önce doğru olan bir şey şu an için yanlış. Bu işlerin artık bir sisteme oturması lazım ki insanlarımız da ne yapması gerekeni eksiksiz yapsın.”

Süleyman Meray: “Her yeni karar, yeni bir kargaşaya neden oluyor”

“Ben diyaliz hastası yaşlı bir insanım. Beni ve herkesi oradan oraya koşuşturuyorlar. Geçen hafta hatta her zaman geldiğim yerde testimi yaptıramadım. İnsanların ne halde olduğunu hiç düşünen yok. Sadece her gün bir karar değişiyor. Her yeni karar, yeni bir kargaşaya neden oluyor.”

Kezban Ballı: “Çok üzüldüm ve utanç duydum”

“Başbakanımızın aşılı kişilere testlerin ücretsiz olacağını açıklamasına rağmen Resmi Gazete’de açıklama yapılmadı. Yine de insanlar söylenen sözlere inanarak, ilgili yerlere test yaptırmak için gittiğimde özel laboratuvarlılar bana ve oradaki kalabalığa testlerin ücretli olarak yapıldığını söylüyor. Orada Başbakan tarafından bu yönde bir açıklama yapıldığı belirtildiğinde bu yönde bir yazılı bir açıklamanın kendilerine gelmediğini söylediler. Bunun üzerine oradan çıkıp fuardaki merkeze geldim burada da hiç test yapılmadığını, sadece temaslı ve pozitiflere test yapıldığını öğrendim. Ben kendi adıma çok üzüldüm ve utanç duydum. Sistemli bir şekilde karar alınmıyor, alınan kararlar sürekli olarak değiştiriliyor.”

Nurettin Genç: “Bugün başka, yarın bir başka karar alınıyor”

“Her zaman yaptırdığım testi yine yaptırmaya geldim ancak beklemediğim bir sürprizle karşılaştım. Burada ya pozitif ya da temaslı olan kişilerin test yaptırdığını söylediler. Her zaman ben testimi burada yapıyordum ama artık yapamayacağım. Testi nerede yapacağımız önemli değil, önemli olan her gün ayrı ayrı kararların açıklanmasıdır. Bugün başka, yarın bir başka karar alınıyor. Bu konuda daha sistemli olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

İbrahim Palu: “Alınan kararları uygularken biraz zorlanıyoruz”

“Ben yurtdışından yeni geldim, gitmeden önce normal testimi yaptırmak için uğraşıyorum. Aşılılara önce testler ücretli olacak, sonra ücretsiz olacak dendi. Açıkçası bu konuda bir karmaşa söz konusu. Bende aşılı olarak test yapmaya geldim ancak sadece pozitif olanlar ve temaslılar buradan test yaptırıyormuş. Özel laboratuvarlarda da ücretli. Günün sonunda randevu alıp oradan yapacağız ancak alınan kararları uygularken biraz zorlanıyoruz. Sistem bir türlü oturtulamadı.”

Azmi Erkasap: “Yanlış alınan bir kararı düzeltmek için uğraşıyorlar, başka yanlış karar alıyorlar”

“Şunu söylemeliyiz ki devlet artık bu işi tamamen paraya döktü. Kimse PCR ücreti ödeyecek durumda değil. Niçin böyle yapıyorlar bir türlü anlayamadık. Yanlış alınan bir kararı düzeltmek için uğraşıyorlar, başka yanlış karar alıyorlar. Bu da günün sonunda bir karmaşaya yol açıyor. Hâlbuki bir karar alınırken, önce yapılması durumunda bir öngörü yapılmalı, eğer uygunsa yürürlüğe koyulmalı. Düşünülmeden bir karar alınıyor ama bu karar tutmuyor. Çok kötü bir bilgi kirliliği var bunun artık giderilmesi lazım diye düşünüyorum.”

Latif Baştürk: “Ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı var”

“Memlekette koltuk sevdalısı ne yazık ki çok var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bir sistem yok. Ben bu konuda bir sistem olacağını da düşünmüyorum. Yanlış olan kararı bile bile yürürlüğe koyup insanları mağdur ediyorlar ve bir kaos ortamı başlatıyorlar. Ne yazık ki ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı var. Böyle ciddiyetsizlik olmaz, alınan kararların her gün değişmesinden usandık artık”

RANDEVU VAR, TEST YOK!

Pandemi yönetimi KAOSA DÖNDÜ