Ramazan Bayramı kutlanıyor

Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı bugün başladı.

3 gün boyunca vatandaşlar, aile büyükleri ve sevdikleriyle bayramlaşacak, kaybettiği yakınlarını mezarlıkta, şehitlikte ziyaret edecek. Bayramın olmazsa olmazı olan şekerlerse yine en çok çocukları sevindirecek. Lefkoşa Fuar Alanı’na bayram yeri de kurulacak.

Ramazan Bayramı’nda devlet ve hükümet yetkilileri de halkla bayramlaşacak.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel saat 10.30’da Lefkoşa Elysium Park’ta bayram tebriği kabul edecek.

Hafta sonuna denk gelmesiyle Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3 günle sınırlı olacak, 23 Mart Pazartesi iş başı yapılacak

Belediyeler bayram tatilinde de hizmetlerini sürdürecek. Polisler de 24 saat hizmette olacak. Vatandaşlar, “155 Polis İmdat”, “156 Narkotik”, “199 İtfaiye” numaralarına da kesintisiz ulaşabilecek.

Bayram yağmurlu geçecek

Öte yandan Ramazan Bayramı yağışlı geçecek. Birkaç gündür devam eden yağışlı hava bayram süresince devam edecek. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Müzik izinleri, bayram boyunca geçerli olacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş müzik izinleri de, Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak.

Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, belirtilen koşullara uymak kaydıyla yarından pazara kadar dört gün boyunca ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.