Ramanathan'dan Kıbrıs’ta çözüm ve diyalog vurgusu

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Chandramouli Ramanathan’ı üç günlük Kıbrıs ziyareti kapsamında bu sabah karşıladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ramanathan, ziyareti çerçevesinde UNFICYP Başkanı Khassim Diagne ve misyonun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Kıbrıs’ta devam eden barış çabaları ile UNFICYP’nin ada genelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik çalışmaları ele alındı.

Ramanathan’ın ziyaret süresince, operasyonel ortamı daha yakından tanımak ve barış gücü personeliyle doğrudan temas kurmak amacıyla ara bölgenin farklı sektörlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaretin, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta barış, istikrar ve diyalogu destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.