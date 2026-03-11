“Önlemlerin ekonomiye katkısına dair somut veri yok”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın küresel ölçekte ekonomik belirsizlikleri artırdığını ve özellikle enerji başta olmak üzere birçok alanda maliyetlerin yükselmesine yol açabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu gelişmelerin dışa bağımlı bir ekonomi yapısına sahip olan ülkede de olumsuz etkiler yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Sanayi Odası, hükümetin bu gelişmeleri gerekçe göstererek açıkladığı “tasarruf ve ekonomik tedbirler paketi”nin ise kamuoyunu bilgilendirme açısından yetersiz kaldığını vurguladı. Açıklamada, alınan önlemlerin ekonomiye sağlayacağı katkıya ilişkin ölçülebilir ve somut verilerin paylaşılmadığı, hangi kamu harcama kalemlerinde ne kadar tasarruf yapılacağı ve bu tasarrufların bütçeye katkısının ne olacağı konusunda net bir çerçeve ortaya konulmadığı belirtildi.

Ekonomik belirsizliklerin arttığı ve işletmeler ile vatandaşların ciddi mali baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde kamu yönetiminden beklenen yaklaşımın genel tasarruf çağrıları değil, veriye dayalı ve şeffaf ekonomik politikalar olduğu vurgulanan açıklamada, gerçekçi bir tasarruf programının hangi kalemlerde kesinti yapılacağını ve bunun bütçeye sağlayacağı katkıyı açık biçimde ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Sanayi Odası, açıklanan tedbirlerin bu unsurları içermediğini belirterek söz konusu paketin ekonomik etkisinin değerlendirilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Kamuoyunda oluşan genel kanaatin, açıklanan önlemlerin gerçek bir tasarruf programından çok ekonomik sıkıntılara karşı verilmiş genel ve soyut mesajlardan ibaret olduğu yönünde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, küresel ve bölgesel risklerin arttığı bu dönemde ekonomi yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekilerek, hükümet tasarruf tedbirlerini rakamsal verilerle desteklemeye ve hangi kalemlerde ne kadar tasarruf yapılacağını kamuoyuna açık biçimde açıklamaya davet edildi.