DAÜ’de “AI Prompt Battle” adlı etkinlik yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü tarafından “AI Prompt Battle” adlı bir etkinlik düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre yapay zeka ve yaratıcılığı bir araya getiren ve ilk kez düzenlenecek etkinlik, cumartesi günü saat 13.00’te Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak.

Katılımcılar, verilen bir konu için en yaratıcı yapay zeka komutu yazarak, yapay zeka ile görseller üretecek ve ortaya çıkan çalışmalar diğer katılımcılar tarafından oylanacak.

Etkinlikte katılımcıların hem yaratıcılıklarını hem de hızlı düşünme becerilerini kullanarak en iyi görseli ortaya çıkarmaları hedefleniyor. Katılımcılara ödülleri ise her tur sonunda verilecek. Etkinliğe yaratıcılığa ilgi duyan herkesin katılabilecek.

Etkinlik öncesinde, hazırlık niteliğinde çevrim içi olarak webinar düzenlenecek. Seminer, yarın saat 20.00’de Sosyal Medya Uzmanı yapay zeka içerik üreticisi Sema Lale Köse tarafından verilecek.

Türkçe olacak seminere yapay zeka ve görsel üretmeye ilgi duyan herkes ücretsiz katılabilecek. Etkinlik sonunda katılım sertifikası verilecek.

Etkinlik ve webinar hakkında detaylı bilgiye ve ön kayıt formuna https://promptbattle.emu.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir.