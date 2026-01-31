Rahvancıoğlu: Anayasa Mahkemesi'nden tokat gibi karar!

Anayasa Mahkemesi, patronların üçüncü uyruklu işçilere daha düşük ücret ödeyebilmesinin önünü açan Yasa Gücünde Kararname’yi anayasaya aykırı bularak durdurdu.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın, emekçiler açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

CTP ve Dev-İş tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınan, daha sonra CTP’nin açtığı dava üzerinden görüşülmesine devam edilen Yasa Gücünde Kararname, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından hayata geçirilmek istenmişti. Söz konusu kararname ile patronların, barınma ve beslenme yardımı karşılığında üçüncü uyruklu işçilerin ücretlerinden yüzde 30’a varan kesintiler yapabilmesinin önü açılmaya çalışılıyordu.

Rahyancıoğlu, bu düzenlemenin hem “eşit işe eşit ücret” ilkesini açıkça ihlal ettiğini hem de yerli istihdamı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, kararname gündeme geldiği andan itibaren kamuoyuna bu olumsuzlukların anlatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi, CTP’nin talep ettiği ara emrini uygun bularak, söz konusu kararnamenin uygulanmasını durdurdu. Rahvancıoğlu, hassas bir konuda inisiyatif alarak mahkemeye başvuran ve bu sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı koyan CTP ve Dev-İş’i tebrik etti.

Mahkeme kararının, patronların çıkarlarını gözeterek emekçilere karşı ayrımcı uygulamaların önünü açmaya çalışan UBP-DP-YDP hükümetine ders olması gerektiğini belirten Rahvancıoğlu, kararın bölünmeye, sömürülmeye ve yoksullaştırılmaya çalışılan tüm özel sektör emekçileri için hayırlı olmasını diledi.