RAÇİN Konfeksiyon yeni sezona merhaba dedi

Kadın giyimde ülkenin tercih edilen Butiklerinden RAÇİN Konfeksiyon, kış kreasyonunu dün gerçekleştirdiği açılışla tanıttı.

Sektöre girdiği günden bu yana gelişerek ve büyüyerek ilerleyen RAÇİN Konfeksiyon, spor giyim, iş kıyafetleri, büyük beden, günlük ürünlerin yanında çanta ve takı konseptiyle de yeni sezonunu açtı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen kokteylli açılışla, bu yılın modası yeni sezon kombinler ve trend kıyafetler izleyicilere tanıtıldı.

RAÇİN Konfeksiyon 2021-2022 Sonbahar-Kış Koleksiyonuyla sezona merhaba dedi…