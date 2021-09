Queer Wave, Lefkoşa Surlariçi’nde esmeye başladı

Murat OBENLER

Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarından dolayı online olarak gerçekleşen Queer Wave, Kıbrıs LGBTIQ+ Film Festivali’nin açılışı 3 Eylül Cuma gecesi NiMAC (Pierides Foundation ile ilişkili çalışan Lefkoşa Belediyesi Sanatları Merkezi)ta yapıldı.3-12 Eylül tarihleri arasında ilk kez fiziksel olarak Güney Lefkoşa Surlariçi’nde yapılacak festivalin açılışında festival yönetmeni Diego Armando Aparicio ve açılış filmi olarak gösterilen Zaida Bergroth’un yönettiği “Tove” için katkı koyan Finlandiya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Mr. Harri Mäki-Reinikka birer konuşma yaptı.Gecenin ikinci etkinliğinde ise instagram drag queen Miss Foxy Fox bir stand-up gösterisi yaptı.Gece Dj.Selçuk Toptancı’nın (DJ Lumos) setleriyle gerçekleşen parti ile son buldu.

Festival yönetmeni Diego Armando Aparicio bu yıl festivali sanatseverler ve LGBTIQ+ topluluğu ile fiziksel olarak buluşturdukları için çok mutlu olduklarını kaydederek bu heyecanın hayata geçmesinde katkıları olan tüm merkezi hükümet ve Lefkoşa Rum Belediyesi, elçilik,gayrı resmi ve medya kuruluşlarına teşekkür etti. Festivalin Kıbrıs’tan ve dünyadan (Türkiye de dahil) 30 ödüllü kısa ve uzun metraj film seyirciyle buluşturacağını kaydeden Aparicio aralarında tartışmalar, Q&A’ler, eğlencelerin de içinde olduğu birçok faaliyetin yer aldığı 10 günlük zengin program ile the LGBTIQ+ toplumu bireylerinin kendilerini özgürce ifade edebiecekleri güvenli bir alan yaratmayı, çeşitlilik kültürüne saygı duyarak Kıbrıstaki kültürel etkinliklerin kalitesini yükseltmeyi, yerli sinemacılarla topluluk bireylerini buluşturmayı, Ara Bölge’nin her iki yakasından toplumların arasıdaki bağları ve ilişkiler güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’den iki kadının yolculuğu “Aşk, Büyü, vs.” 6 Eyll’de gösterilecek

Türkiye’den yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı Ece Dizdar, Selen Uçer, Ayşenil Şamlıoğlu, Damla Ersan, Murat Toprak, Uygar Özçelik, Emrah Kolukısa, Tonguç Radar, Şirzat Bilallar’ın oynadığı yine Ümit Ünal’ın senaryosunu yazdığı “Aşk, Büyü, vs.”, aşka ve doğa ötesine duydukları inancı sorgulayan iki kadının hikayesini festivale taşıyacak. Film 6 Eylül Pazartesi gecesi 21:30’da gösterilecek.

Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca filmi “Av” da festivalde olacak

Senaryosunu,Yapımcılığını,yönetmenliğini Sholeh Zahraei ile Kamil Saldun’un yaptığı ve Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca film olma özelliğini taşıyan iki toplumlu psikoljik dram türündeki kısa film “Av”(The Hunt) da festival kapsamında 8 Eylül Çarşamba saat 19:30’da gösterilecek ve film ekibiyle bir söyleşi yapılacak.Filmde ülkemizin usta oyuncularından Ali Düşenkalkar ve Erdoğan Kavaz ile Barış Refikoğlu, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş, Yaşar Aydın Karaca ve Harisson(köpek) yer alıyor.

Kızılyürek’in de katılacağı “AB’de Toplumsal cinsiyet alışkanlığı” paneli 10 Eylül’de

10 Eylül Cuma günü saat 19:00’da NİMAC’da gösterilecek “Colors of Tobi” belgeseli sonrasında avukat Aleksandros Esftathıou’nun moderatörlüğünde AP Partamenteri Niyazi Kızılyürek, Trans Aktivist Al Davidian Trans Aktivist ve TBC’den ek bir konuğun de katılacağı “AB’de Toplumsal Cinsiyet Alışkanlığı: Sosyal ve Yasal Boyutu çevreside bir gezinme” adlı tartışma gerçekleşecektir. Festivalin ana mekanı Polis Tiyatrosu OPAP olurken mekanın ilerisindeki The Old Powerhouse bara kadar olan alanda da çeşitli etkinlikler yer alacak. Festival sırasında resmi olarak alınan kararlar doğrultusundaki sağlık ve güvenlik protokolleri geçerli olacak. Festival ile ilgili detaylı bilgiye www. queerwave.com adlı adresten ve festivalin sosyal medya adreslerinden ulaşılabilecek.