Prof. Dr. Ümit Hassan anısına “Güzel Sanatlar Sergisi” açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Prof. Dr. Ümit Hassan anısına düzenlediği ve 60 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Sergisi”, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışına, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın eşi Süheyla Hassan ve kızları Ayşe Ferda Hassan ve Erdem Nefes de katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları tarafından hazırlanan “Güzel Sanatlar Sergisi”; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 60 eseri sanatseverlerle buluşturdu. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 434’üncü sergisi olan sergi, 20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Karmaşık hisler içerisinde, hayatımın en özel konuşmalardan birini yapmak için karşınızdayım.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına, “Bugüne kadar Kıbrıs Modern Sanat Müzemizin düzenlediği pek çok serginin açılışında sizlere seslenme onuruna sahip oldum. Ancak bugün, karmaşık hisler içerisinde, hayatımın en özel konuşmalardan birini yapmak için karşınızdayım” sözleri ile başlayarak yaşadığı duyguları dile getirdi.

“Güzel Sanatlar Sergisi”ndeki tüm eserlerin Prof. Dr. Ümit Hassan’ı yansıttığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada sanatseverlerle buluşan tüm bu eserler, Ümit Hocamızın çok yönlü bilim insanı kimliği ile doğru orantılı. Aynı onun gibi naif, nezaketli, nüktedan ve hoş sohbet kişiliğini yansıtırcasına çok geniş bir zenginliğe sahip” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak yaptığı ilk konuşmasını yaptığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, ‘el vermek’ ve ‘el almak’ deyimlerine değinerek, “Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü devralırken, 2015’ten bu yana yardımcılığını, 2020’den bu yana ise vekilliğini yürüttüğüm saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızdan el almış olmanın huzuru ve gururu içerisindeyim” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sevgili Ümit Hocam, bugün, sizin aziz hatıranızı bir kez daha anmak için bir arada olan bütün şahitlerin önünde söz veriyorum ki; hatıranıza her zaman sahip çıkacak, 23 yıl boyunca büyük bir nezaket ve bilgelikle yürüttüğünüz bu görevde, size layık olmak için çabalayarak, emanetiniz olan Yakın Doğu Üniversitesini ileriye ve geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım” ifadelerini kullanırken “Beni, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne layık gören başta Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel Hocamız ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, Günsel Aile Kuruluna şükranlarımı sunuyorum” dedi.