'Prenses' Gece Kulübü'nün kurşunlanması: Tutuklanan 2 kişinin 'suçsuz' olduğu tespit edildi
Kurşunlanan gece kulübüyle ilgili tutuklanan 2 kişinin suçsuz olduğu tespit edildi, serbest bırakıldı
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Alayköy’de faaliyet gösteren “Prenses” isimli gece kulübünün 22 Aralık 2024 tarihinde kurşunlanması olayıyla ilgili şüpheli görülerek tutuklanan taksici O.K. ile arkadaşı M.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
İncelenen kenara görüntüleri, cep telefon görüşmeleri ve alınan ifadeler sonucu iki şahsın suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi, serbest bırakıldı.
Polisin soruşturması ‘sonuçsuz’ kaldı.
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Etiketler : gece kulübü, silah, kurşunlama, prenses