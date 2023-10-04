"Poşetlerin içinde eczanesine ait slipler bulundu"

Türkeli’de atılmış şekilde bulunan 14 poşet ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacı H.K. mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Tahkikat memuru Cemali Çiftçi olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı. Çiftçi, “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrak tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlının Türkeli’de tespit edilen 15 torba ilaçla ilgili tutuklandığını kaydetti.

Polis, söz konusu eczacının Sosyal Sigortalarla anlaşması olduğunun tespit edildiğine işaret ederek, reçetelerin inceleneceğini söyledi.

Bulunan ilaçların içinde zanlının eczanesine ait slipler bulunduğunu da belirten polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç 2 gün tutukluluk kararı verdi.

4 doktor ve 3 eczacı yeniden mahkemede

Türkeli'de atılmış şekilde bulunan ilaçlarla ilgili 1 eczacı tutuklandı