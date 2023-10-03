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Türkeli'de atılmış şekilde bulunan ilaçlarla ilgili 1 eczacı tutuklandı

Türkeli'de atılmış şekilde bulunan ilaçlarla ilgili 1 eczacı tutuklandı

Polis, Türkeli'de atılmış şekilde bulunan ilaçlarla ilgili 1 eczacının tutuklandığını açıkladı.

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Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış bulunan ilaçlarla ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 eczacı tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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