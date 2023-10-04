4 doktor ve 3 eczacı yeniden mahkemede

‘Sahte reçete’ soruşturması kapsamında tutuklanan 4 doktor ve 3 eczacı tutukluluk sürelerinin dolmasıyla tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Söz konusu zanlılar, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan isimler…

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılan G.V.A.,S.S, İ.T. isimli doktorlar ile G.E., N.P, ve M.A. isimli eczacılar için polis 8 gün tutukluluk talep ederken, yargıç 5 gün tutukluluk kararı vermişti. Öte yandan Doktor F.K.’nin de bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

F.K. de geçtiğimiz hafta mahkemeye çıkarılmış ve hakkında tutukluluğunun sürmesi yönünde karar verilmişti.

Bu arada Mağusa’da tutuklanan 1 doktor, 2 eczacı ve eczacı kalfası da bugün Mağusa’da mahkemeye çıkarılacak.