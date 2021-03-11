Politis: “Avrupa Komisyonu dikenli teller konusunda bilgilendirilmedi”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ara bölgeye dikenli tel yerleştirme niyeti konusunda, Brüksel’in resmi olarak bilgilendirilmediği belirtildi.

Politis gazetesi “Avrupa Komisyonu Bilgilendirilmedi” başlıklı haberinde, Avrupa Birliği (AB) “kaynaklarının”, ara bölgedeki bazı noktalara, yasadışı insan ticaretinin, özellikle de güneye geçip siyasi sığınma talebinde bulunan mültecilerin geçişlerinin durdurulması için dikenli teller yerleştirilmesini, “acele ve politik olarak anlaşılmaz bir şey” olarak nitelendirdiklerini yazdı.

Avrupa Komisyonu “kaynaklarının”, gazeteye, dikenli tel yerleştirme niyeti konusunda Brüksel’in resmi olarak bilgilendirilmediğini söylediği de ifade edildi.

Gazeteye göre, “aynı kaynaklar”, resmi bilgilendirmenin, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin kararına ilişkin tüm detayları ortaya koyacağı yazılı bir açıklama anlamına geldiğini belirtirken, hükümetin kararının Astromerit bölgesi sakinlerinin tepkisine neden olduğunu da belirtti.

Astromerit bölgesi sakinlerinin, dikenli tellerin yerleştirilmesi konusunda bir istişare ve anlaşma olmadığı ve bu durumun özellikle ara bölgede faaliyet gösteren çiftçiler açısından problemlere neden olduğunu belirttikleri kaydedildi.

Gazeteye göre Avrupa Komisyonundan “aynı kaynaklar”, gazeteye yaptıkları açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğünün 3’üncü maddesi temelinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, ihlallerin kısıtlanması için, resmi sınır kapılarında yapılan kontrollerden kaçınmak isteyen kişilerin kontrolsüz geçişlerini önlemek amacıyla, etkili bir denetim uygulama yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Aynı kaynaklar, bununla birlikte, Yeşil Hat Tüzüğünün 10’uncu maddesi temelinde, Yeşil hat ve ticaret-geçişle ilgili politikaya ilişkin herhangi bir değişiklik konusunda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Komisyonunu resmi olarak bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Gazeteye göre aynı kaynaklar, tüm konuların Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla önümüzdeki dönem içerisinde inceleceğini ekledi.

Nuris: “Mülteci akışlarının yüzde 75’inin ara bölgeden geçiyor”

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise, dün konu hakkında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konu hakkında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli ülkelerin büyükelçilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Mülteci akışlarının yüzde 75’inin ara bölgeden geçtiğini öne süren Nuris, her şeyden önce Yeşil Hat Tüzüğünün belirlediği şeyleri muhafaza etmekle yükümlü olduklarını belirterek, bir diğer ifadeyle gerek yasal ikamet izinleri gerek de yasal seyahat belgeleri olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının Rum Yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelere herhangi yasadışı girişlerinin durdurulması ve etkili bir idareden söz etti.

Ara bölgeye dikenli tel yerleştirilmesine tepki gösteren Kıbrıs Türk siyasi partilerine de atıfta bulunarak, partilere “Türkiye’den gelen mülteci akışlarını engellemek için ne yaptılar” sorusunu yönelten Nuris, Kıbrıs Türkler tarafından kontrol olması durumunda, bu bariyerin yerleştirilmeyeceğini öne sürdü.

“Sınırlar meydana getirilmesi” konusundaki eleştirilere de yanıt veren Nuris, sınırların yasalarla belirlendiğini ifade ederek, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin başlamasına ilişkin arzusunu net bir şekilde ortaya koyduğu bir dönemde, bahse konu eylemin bununla herhangi bir ilişkisi olmadığını sözlerine ekledi.

Gazeteye göre AKEL ise açıklamasında, DİSİ hükümetinin ara bölgeye dikenli tel yerleştirme kararının “olması gerekenlerin tersi politik mesajlar verdiğini aynı zamanda Türkiye’nin ekmeğine yağ sürdüğünü” ileri sürdü.

Kıbrıs Cumhuriyeti adına AKEL’e yanıt veren Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Viktoras Papadopulos ise, AKEL’e, güneye yönelik artan mülteci akışını ciddi bir problem olarak addedip addetmediği sorusunu sorarak, hükümetin bu yöndeki kararının, BM Genel Sekreterinin gayriresmi beş taraflı konferans kararından çok daha önce alındığını sözlerine ekledi.