Polisten kaçarken 4 metre yüksekten düştü

Bina açma, kasti hasar, sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlı H. E.ve Hırsızlık Mal kabülü sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlı H. G. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili bilgi veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 H. E.’nin Bina açma, kasti hasar, sirkat ve sahtekarlıkla para temini, zanlı 2 H. G.’nin ise " Hırsızlık Mal kabülü sahtekarlıkla para temini" suçlarıyla yargılandığını belirtti.

“Sol ayak bileğinde kırık meydana geldi”

Polis, 7 Ocak 2023 tarihinde bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında Zanlı-1 H. E.’nin tespit edilip, polisten kaçmak için yaklaşık 4 metre yüksekten zemine atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti. Zanlının aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi acil servisinde yapılan tedavisinde sol ayak bileğinde kırık meydana geldiğinin tespit edildiğini kaydeden Polis, ortopedi servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

“H.E’nin sirkat ettiği boruları, kendisininmiş gibi gösterip sattı”

Polis, yapılan soruşturmada 4 Ocak 2023 tarihinde, Lefkoşa'da sakin zanlı 2 H. G.’nin Demirhan'da, Devlete ait olan ancak faal olmayan Rehabilatisyon binası içerisinde zanlı 1 H. E.'nin sirkat ettiği bakır klima borularını 2 kez, 4500 TL karşılığında Haspolat'da faaliyet gösteren bir işyerine, bakırların, sahibinin kendisi olduğunu söyleyip satarak, hırsızlık mal kabulu ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini anlattı.

Polis H.E’ye tutukluluk, H.G’ye teminat talep etti

Zanlıların gönüllü ifade verdiğini kaydeden Polis, zanlı 1 H.E.’nin, benzer suçlardan iki ayrı teminatı olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1 H.E.’nin tutuklu, Zanlı-2 H.G.’nin ise davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlı 1’in 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2’nin ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.