Polis'ten arazi yangınlarına karşı uyarı

Polis Genel Müdürlüğü, sıcak havaların da etkisini göstermeye başlamasıyla son dönemde artan arazi yangınlarına ilişkin açıklama yaptı, halkın dikkatli olmasını istedi.

İşte açıklama:

"Ülkemizde etkili olan rüzgarlı havanın da etkisiyle birçok bölgede meydana gelen yangınlar hızla yayılmakta ve İtfaiye ekiplerimize zor anlar yaşatmaktadır.

Bunların yanı sıra, araçları ile seyir halinde bulunan sürücülerin de, araçları dışına sönmemiş SİGARA İZMARİTLERİNİ atmamaları ve yangın belirtisi görüldüğü anda ALO 199 İtfaiye veya 155 Polis İmdat hatlarını aramaları önemle rica olunur"