Polisin dur emrine uymayan sürücüye 149.968,05 TL para cezası

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği Ekipleri bu akşam gerçekleştirdikleri trafik denetimleri sırasında kontrol maksatlı durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsü polisin dur emrine uymayarak olay yerinden kaçtı.

Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen söz konusu motosiklet sürücüsüne işlemiş olduğu trafik suçlarından dolayı toplam 149.968,05 TL para ve 345 ceza puanı kesildi.

Konu motosiklet trafikten men edildi.