Polis: “Zanlı gönüllü ifade verdi, aranan 1 kişi daha var”

Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S. Y. B. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde itirafta bulunduğunu anlattı, aranın bir kişi daha olduğunu belirtti.

Mahkemede bilgi veren polis memuru İbrahim Atabek, yaşananları aktardı. Polis, 29 Temmuz 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan mahkeme emriyle zanlı S. Y. B.’nin Dilekkkaya’daki ikametgâhında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.