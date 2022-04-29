Polis: “Zanlı, 5 gram uyuşturucuyu, 1500 TL’ye aldı”

Lefkoşa’da şüpheli hareketleri sonucunda üzerinde 5 gram uyuşturucu madde tespit edilen zanlı D.O.U tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede yasa dışı bulunduğu polis tarafından mahkemede aktarılan zanlının, söz konusu uyuşturucu maddeyi 1500 TL karşılığında aldığı da belirtildi.

Zanlı, 2 ay süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

Polis bilgi verdi…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı.

Polis, zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Tasarruf” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Zanlının Lefkoşa Kermiya bölgesinde 25 Nisan’da saat 14.15 sıralarında görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyleyen polis, eşofmanda üç ayrı paket halinde 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

“Bir kısmını içti”

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 22 Nisan’da Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 1500 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını aktardı.

Zanlının verdiği beyanda söz konusu maddenin bir kısmını kendisi içerek tükettiğinin öğrenildiğini söyleyen polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

2 ay cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.