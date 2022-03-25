Polis: Uyuşturucuyu 1000 Euro karşılığında güneyden aldılar

Minareliköy'de gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonunda ele geçirilen 1 kilo kokain türü uyuşturucu made ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.O.O ile A.H yeniden mahkemeye çıkarıldı, haklarında 7’şer gün daha tutukluluk kararı alındı.

Polis, olayla ilgili aranan şahıslar olduğunu açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, 22 Mart saat 21.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy'de, Yap-El sitesinde gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Operasyon kapsamında ZNE 620 plakalı aracın yanına kontrol edilmek için gidildiği sırada, zanlı C.O.B’nin çanta ile koşarak kaçtığını aktaran polis, araç sürücüsü A.H’nin tutuklandığını kaydetti.

Polis, kaçan zanlının da ayni bölgede tespit edilerek tutuklandığını söyledi, akasya ağaçları altına sakladığı siyah renk omuz çantası içerisinde, yaklaşık 1 Kilogram ağırlığındaki 3 Milyon Türk Lirası değerinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polise teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

“1000 Euro karşılığında aldılar”

Zanlı C.O.B’nin şu an aranan iki şahsın yönlendirmesi ile 1000 Euro karşılığında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi güneyden aldığını, zanlı A.H’nin ise söz konusu zanlılarla gizli ittifakta bulunduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca aranan kişiler de olduğunu belirterek zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.