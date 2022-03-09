Polis: “Ülkede yasal bağı yok”

Ülkede 22 Mayıs 2021’den beridir izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı P. U. C. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis: “Ülkede herhangi bir yasal bağı bulunmadı”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, konuyu aktardı. Polis, zanlı P. U. C.’nin ülkede ikamet izinsiz bulunmak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 8 Mart tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi'ne bağlı bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da bir apartmanın merdiven boşluğunda tespit edilen şahsın yapılan kimlik ve muhaceret kontrolünde 22 Mayıs 2021’den beridir ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığını anlattı.

“Muhaceret’ten bilgi alındı: Ülkede yasal statüsü yok”

Polis, mesele ile ilgili olarak KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi ve PGM Muhaceret Şubesi'nden ifadeler ve gereken dökümler temin edildiğini ve zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsünün olmadığı tespit edildiğini söyledi.

“Yasal bağı yok, serbest kalırsa kaçabilir”

Zanlının Nijerya uyruklu olduğunu ve ülkede herhangi bir yasal bağı bulunmadığını belirtip, yürütülen tahkikatımız tamamlandığını belirten Polis, zanlının serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan ülkeden ayrılmaya çalışmasının kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının davalarında hazır bulunması için merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 gün aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.