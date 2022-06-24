Polis: Tecavüze teşebbüs ettiği gün hırsızlık da yaptı, ülkede ikamet izinsiz

‘71 yaşındaki kadına tecavüze teşebbüs etmekten” tutuklanan zanlının, aynı gün bir eve girip hırsızlık yaptığı ve ülkede ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı.

Lefkoşa’nın göbeğinde, geçtiğimiz günlerde, bir dairenin açık kapısından girerek, 71 yaşındaki kadına tecavüze yeltendiği gerekçesiyle tutuklanan C.E.E’nin aynı gün bir eve girip hırsızlık yaptığı ve ülkede ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı.

“Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı C. E. E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yardım istedi…

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ali Gencer, yaşananları aktardı, huzurdaki Nijerya uyruklu zanlı C. E. E.’nin Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 16 Haziran 2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlik’ bir apartmanın üçüncü bir daireye açık olan kapıdan girenin C.E.E’nin, kapıyı kilitleyip o sırada evde olan 71 yaşındaki kadına cinsel tecavüzde bulunmak istediğini anlattı.

F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp, yardım istediğini anlatan Polis, zanlının işsiz olduğu bilgisini de verdi.

Balkondan atlayıp, olay yerinden kaçtı

Polis, balkondan atlayıp olay yerinden kaçan zanlının tespit edilmesi için olay yerine giden Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün bir eve girip hırsızlık yaptığını da söyledi. Polis, zanlının ikamet izinsiz olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının işlediği suçların vahametine değinerek, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.