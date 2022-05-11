Polis: “Taksi ücretini sahte dolarla ödemek istedi”

Lefkoşa’da 10 Mayıs’ta evine gitmek için taksiye binen ve taksiciye ücret olarak 1 adet sahte ABD doları vererek tutuklanan Zanlı C.F.O. mahkemeye çıkarıldı, iki gün tutukluluk aldı.

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı C.F.O’nun “Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kredi Temini” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10 Mayıs 2022 tarihinde Nijerya uyruklu 23 yaşındaki C.F.O’nun kendisini eve getirdiği gerekçesi ile taksi ücreti olan 120 TL para karşılığında tasarrufunda bulundurduğu FE52339545A seri numaralı sahte 1 adet 100 ABD dolarını taksi şoförü Serdal Tanış’a verdiğini anlattı. Polis, zanlının 10 Mayıs’ta derdest emri gereği tutuklandığını ve aynı tarihte evinde arama yapılmış ancak kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında parayı 8 Mayıs’ta Lefkoşa'da aldığını ancak parayı veren şahısın adını bilmediğini belirttiğini anlattı. Polis, yapılan Muhaceret Kontrollerinde 29 Nisan 2021 tarihinde 60 gün vize ile geldiği ve herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıs olduğundan, bu aşamada zanlının tahkikata etki etme olasılığı olduğundan 2 gün süre daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.