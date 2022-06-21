Polis: “Tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf etti”

Demirhan’da 14 Haziran tarihinde aracıyla birlikte polis tarafından durdurulan ve yapılan arama sonucu tasarruflarında cam pipo, öğütücü mamül muşka, göz yaşartıcı sprey ve 9 mm çapında tabanca ile canlı mermi zanlılar Ö.H. ve B.H mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Ulaş Ursavaş, zanlıların Kanunsuz “Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkâr alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu” belirtti. Polis, 14 Haziran 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa - Mağusa anayolunda Demirhan bölgesinde zanlı Ö.H’nin aracının bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve arama yapıldığını anlattı. Polis, Ö.H.’nin tasarrufunda uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve öğütücü, demirden mamül muşka ve göz yaşartıcı spreyin bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlı B.H’nin tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı merminin bulunduğunu söyledi. Polis, Ö.H.’nin gönüllü ifadesinde tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.