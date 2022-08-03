Polis: “Suçunu itiraf etti, paraları koyduğu yerden çalındığını söyledi”

Çalıştığı şirkete ait 11 bin 470 TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı G.C. mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini ve paraların koyduğu yerden çalındığı beyanında bulunduğunu anlattı.

Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan zanlı G. C. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Aygün Karagil, yaşananları aktardı. Zanlının Müstahdem Tarafından Sirkat suçuyla yargılandığını belirten Polis, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da "Ekor Un Ürünleri LTD" isimli işyerinin çalışanı olan Lefkoşa'da sakin G. C’nin şirkete ait 11 bin 470 TL nakit parayı zimmetine geçirdiği yönünde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 2 Ağustos 2022 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

“Aranan emareler, alınacak olan ifadeler var”

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve sirkat etmiş olduğu paraların saklamış olduğu yerden çalınmış olduğunu iddia ettiğini anlattı. Aynı tarihte zanlının ikametgâhının mahkeme emri gereği arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirten Polis, halen aranmakta olan emarelerin ve konu ile ilgili olarak alınacak ifadelerin olduğunu söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile polis nezaretinde kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.