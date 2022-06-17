Polis: Suç geliri 850 bin Euro’yu ülkeye soktular

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği, aldığı bir ihbarı değerlendirdi, düzenlediği ‘kurye operasyonu’ ile Ercan Havaalanı’ndan ülkeye sırt çantası içerisinde 500 bin Euro ile giriş yapmaya çalışan O.S’yi tutukladı.

Polis zanlı hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilk tespitlere göre, suçtan elde edilen gelir olduğuna inanılan 850 bin Euro’yu farklı tarihlerde yolcu beraberi getirdiğinin tespit edildiğini mahkemede aktardı.

Yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde meblağın artacağına inanıldığını belirten polis, meselenin güneyle bağlantısına da dikkat çekti.

Polis, zanlının geçmişte beraberindeki paraları KKTC’ ye getirdiği günlerde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde güneye geçiş yaptığı ve ardından kuzeye geri dönerek aynı gün içerisinde Ercan Havalimanı’ndan ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının kuvvetle muhtemel getirdiği paraları kuzey üzerinden güneye götürdüğüne inanıldığını da mahkemeye aktarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

İhbar geldi…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu, olguları aktardı.

Polis, 16 Haziran’da kuryeler tarafından ülkeye yüksek miktarda nakit paraların sırt çantaları içerisinde getirileceği ve getirilen paraların suç geliri olabileceği bilgisinin alındığını söyledi.

Aynı gün gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Ukrayna uyruklu Zanlı O.S’nin İstanbul' dan Ercan Havalimanı’na gelirken yanında yolcu beraberi şüpheli olarak görülen 500 Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

2 farklı tarihte de 350 bin Euro…

Polis, zanlının, yapılan sorgusunda paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediğini söyledi.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının 2022 yılı içerisinde ilk tespitlere göre 1 Nisan’da da yolcu beraberi 150 bin Euro, 23 Nisan’da ise 200 bin Euro nakit para getirdiğinin tespit edildiği mahkemede aktarıldı.

Polis, aynı tarihte zanlının KKTC’ye getirmiş olduğu paralar ile ilgili olarak vermiş olduğu sözlü beyanında "Tanımadığı birinin havalimanından kendisini aldığı, Lefkoşa’da bilmediği bir ofise gittiğini, orada tanımadığı birine parayı verdiğini, yine başka tarihte geldiğinde Lefkoşa’da bir eve götürüldüğü ve orada tanımadığı birine parayı teslim ettiğini" belirttiğini aktardı.

Yine aynı gün zanlının tasarrufunda bulunan güneye ait nakit beyan formundan 30 Mayıs tarihinde İstanbul’dan Atina üzerinden Larnaka’ya yolcu beraberi 460 bin Euro götürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

Güneye de geçti…

Polis, zanlının geçmişte beraberindeki paraları KKTC’ ye getirdiği günlerde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptıktan hemen sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde güneye geçiş yaptığı ve ardından kuzeye geri dönerek aynı gün içerisinde Ercan Havalimanı’ndan ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının kuvvetle muhtemel getirdiği paraları kuzey üzerinden güneye götürdüğüne inanıldığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi, 500 bin Euro’nun emare olarak alınarak, Devlet Haznesine yatırıldığını anlattı.

İlk tespitler…

Zanlıya ait cep telefonunun incelenmek üzere teslim alındığını kaydeden polis, ilk tespitlere göre ve suçtan elde edilen gelir olduğuna inanılan 850 bin Euro nakit parayı yolcu beraberi getirdiğinin tespit edildiğini ve yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde meblağın artacağına inanıldığını belirtti.

Yazışma yapılacak

Polis, mesele ile ilgili olarak birçok kamera görüntüsünün incelenmesi, birçok ifade temin edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti dahil bir çok yer ile yazışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının daha önce yolcu beraberi getirdiği nakit paraları kime veya kimlere teslim ettiği ve yine 16 Haziran’da tarihinde getirmiş olduğu nakit paraları kim veya kimlere teslim edeceği yönünde de geniş çaplı araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

3 gün tutukluluk

İlk aşamada mesele ile bağlantısı olduğunu inanılan bir şahsın arandığını ve zanlının aleyhine tahkikatın yeni başladığını söyleyen polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.