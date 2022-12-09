Polis: “Sirkat ettiği paranın 50 bin TL’sini kumarhanede harcadı”
Çalıştığı iş yeri adına kayıtlı 18 fatura karşılığında tahsil ettiği parayı çalmakla suçuyla tutuklanan zanlı B.A.’nın, soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.
Çalıştığı iş yeri adına kayıtlı 18 fatura karşılığında tahsil ettiği parayı çalmakla suçuyla tutuklanan zanlı B.A.’nın, soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi. Polis, zanlının söz konusu paranın bir kısmını casinoda harcadığının tespit edildiğini söyledi.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru Toykan Gülerler, zanlı B.A.’nın 9 Kasım–6 Aralık tarihleri arasında çalıştığı iş yeri adına 18 fatura karşılığı tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle suçlandığını söyledi.
Polis, zanlının “paranın 50 bin TL’sini casinoda harcadığının belirlendiğini” söyledi.
Alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis memuru, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.