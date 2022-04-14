Polis: “Şikâyetçi, zanlıyı eski haberden görüp tanıdı”

Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, şikayetçinin zanlıyı eski haberlerden görüp tanıdığını ve şikayetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı A.B.’nin Cinsel Saldırı suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin A. B.’nin (E- 27) Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde seyahat etmekte olan Lefkoşa'da sakin L.T isimli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Zanlının, 2018 yılında, üniversite otobüsünde 23 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ve yargılanarak para cezası aldığı eski haberlere yansımıştı.

“Şikâyetçi, zanlıyı eski haberden görüp tanıdı”

Olayın polisin bilgisine 13 Nisan’da geldiğini ve zanlının tutuklandığını belirten Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmada şikâyetçinin zanlıyı internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığı ve bunun üzerine polise geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

“Alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar var”

Polis, meselenin yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu belirtip, ayrıca konu haberde yapılan incelemede zanlı tarafından tacize uğradığını beyan eden şahısların da tespiti için girişim başlatıldığını anlattı.

“Geniş çaplı tahkikat gerekli”

Polis, meselenin yeni başlamış olup geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bir gün tutukluluk…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.