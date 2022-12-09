Polis: “Sahte paraları Ürdün’den getirdiğini söyledi”

Lefkoşa’da, iki ayrı işletmede 9 adet sahte 50 Amerikan Doları’nı tedavüle sürmekle suçlanan zanlı W.M.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı, soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Vasvi Özbey, 25 yaşındaki zanlı W.M.A.’nın 3 – 4 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’daki iki ayrı işletmede 9 adet sahte 50 Amerikan Doları’nı tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, mesele ile ilgili yapılan kamera incelemesinde zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Zanlının, söz konusu paraları Ürdün’den getirdiğini beyan ettiğini belirten polis, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimali bulunduğundan 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.