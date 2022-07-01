Polis: Paranın kaynağını araştıracağız

Ercan’da polisin düzenlediği ‘kurye operasyonu’ ile 950 bin Euro ile yakalanan A.B hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, soruşturma kapsamında alınacak ifadelerin olduğuna, kamera görüntülerinin incelenerek, paranın kaynağının araştırılacağını açıkladı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, olguları aktardı.

Polis, zanlının “Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

28 Haziran’da Ercan Havalimanı’ndan saat 12.54’te giriş yapan zanlının aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını belirten polis, zanlının üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı. ,

Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını anlattı.

Tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyleyen polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.