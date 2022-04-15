Polis: Kıb-Tek’ten yetki almadan elektrik kesti, tutuklandı

Elektrik borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan Kıb-Tek çalışanı A.G mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı A.G’nin “Görevi kötüye kullanma, elektrik kesme kastıyla işlere zarar verme, mülke tecavüz” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Erdelhun, zanlının Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Ulaştırma bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve BRTK kurumundan izin almaksızın içeriye girip, mülke tecavüz ettikten sonra söz konusu kurumların elektrik trafosunun şalterini Elektrik Kurumu’ndan yetki almadan kesmek suretiyle işlere zarar verip görevi kötüye kullandığını belirtti.

Olayın polisin bilgisine 14 Nisan’da bildirildiğini söyleyen Erdelhun, aynı gün zanlının Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatının tamamlandığını belirtip, KIB-TEK’te teknisyen olarak çalışan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.