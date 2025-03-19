Polis: Kazanın meydana geldiği yol karanlıktı

Girne’de yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Ogün Aldemir’e çarparak ölümüne neden olan M.G. mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Timuçin Nadir mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18.03.2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde 29 yaşındaki M.G. yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, VD 737 plakalı araç sürücüsü M.G.’nin tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söylerken, kanında da inceleme yapılmadığını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını söyledi.

Kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu belirten polis, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.