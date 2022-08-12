Polis: "İş kazasında hayatını kaybeden Dündar Arda değil, Şirin Uçkun"

Polis Basın Subaylığı, ölümlü iş kazası ile ilgili "düzeltme" yayınladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, İskele'de dün iş kazasında yaşamını yitiren şahıs 44 yaşındaki Şirin Uçkun'du…

Polis daha önce ölen şahsın adını "Dündar Arda" olarak açıklamıştı. Öte yandan, Şirin Uçkun'un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen 27 yaşındaki A.Ş.'nin (E) yanı sıra 41 yaşındaki M.E. (E) ve 39 yaşındaki Ş.U.'nun (E) tutuklandığı belirtildi.

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