Polis: “Hava tabancası ve yüzük ile ilgili araştırma yapılacak”

Lefkoşa’da meydana gelen “Tescil Edilmemiş Havalı Tabanca Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu” ve “Kanunsuz Mal Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı S.D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal, 12 Eylül tarihinde, zanlı üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda makul izahatını veremediği bir adet yüzük tespit edildiğini söyledi.

Polis, daha sonra aynı tarihte zanlının ikametgahında yapılan aramada 1 adet kayıt belgesi olmayan ve içerisinde 1 adet hava tüpü ile monteli H.P.P Umarex marka 0.177 calibre 13K00171 seri numaralı hava tabancası ve üzerinde takılı olan şarjör içerisinde 1 adet patlayıcı madde olan metal hava tabancası saçması bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlının mahkeme emri gereğince tutuklandığını ve vermiş olduğu sözlü beyanında konu tabanca ve saçmayı nereden bulduğu konusunda izahat verdiğini ayrıca mesele ile bağlantılı olarak halen aranan bir şahıs olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak söz konusu tabanca ve saçmada gerekli incelemelerin yapılması amacı ile PGM Balistik Şube'ye gönderileceğini belirtti.

Polis ayrıca, zanlının tasarrufunda bulunan yüzüğün ziynet eşyası olup olmadığının araştırılacağını ve konu yüzüğün daha önceden polis kayıtlarındaki sirkat edilmiş ziynet eşyaları ile mukayesesi yapılacağını söyledi.

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını belirterek, bu bağlamda tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.