Polis: “Gönüllü ifadesinde, para alıp güneyde bir şahsa verdiğini söyledi”

Alayköy’de meydana gelen ‘Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması’ ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ö.G. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının 6 farklı zanlıdan para alarak onları güneye geçmesi için askeri bölge yakınlarına bıraktığını ve bu zanlılardan aldığı parayı güneyde bir şahsa verdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ö.G’nin daha önceden tutuklanan 6 zanlıyı para karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp, araçla ile Askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi.

Polis söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının ülkede boyacı olarak çalıştığını ve korsan taksicilik yaptığını da belirtmesi üzerine bu bağlamda da araştırma yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme: 2 gün tutukluluk verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.