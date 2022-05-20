Polis: “Çaldılar, internet üzerinden satmak isterken yakalandılar”

Çalıştığı iş yerinden su motoru satıp, internet üzerinden satışa sunmaya çalışırken yakalanan bir kişi ve ona yardım eden arkadaşı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların verdiği gönüllü ifadede suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Polis, evlerinde kanuna aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığını da belirtti. Mahkeme, zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Y. ve A.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Soner Şaban, zanlılar S. Y. ve A. T.'nin “Müstahdem tarafından sirkat” suçuyla yargılandığını söyledi. Şaban, 14 Mayıs 2022 tarihinde, saat 13.00 raddelerinde, zanlı S.Y.’nin çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini A.T’nin yaptığı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ermataş LTD. isimli iş yerinden 2 adet, tanesi 2 bin 586,57 TL olan olan su motorlarını sirkat ettiğini belirterek, daha sonra arkadaşı A. T.’ye verip internet üzerinden satışa sunduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Evlerinde kanuna aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadı

Olayın polisin bilgisine 17 Mayıs günü geldiğini dile getiren Şaban, yürütülen soruşturma kapsamında çalınan su motorlarının A. T.’nin tasarrufundan bulunduğunu ve emare olarak alındığını vurguladı. Şaban, zanlıların aynı gün derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlıların evinde yapılan aramalarda ise kanuna aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığını anlattı.

Gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiler

Zanlıların verdiği gönüllü ifadede suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Şaban, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlıların yargılanıncaya dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispat-ı vücutta bulunmaları, 10 bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.