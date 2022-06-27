Polis: Bina ve yapılan işlemler izinsiz

Ayşe GÜLER

Mersinlik’te çıkan 4 gün boyunca söndürülemeyen orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklanan A.Ş teminatla serbest kalırken, H.K hakkında ise anjiyo olduğu gerekçesiyle gıyabında 1 gün tutukluluk alındı.

Zanlı H.K yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Polis, Geçitkale Kaymakamlığı ve Mağusa Şehir Planlama Dairesi'nden yapılan soruşturmada yangının başladığı noktadaki binanın da, yol açma, telleme işlemlerinin de izinsiz olduğunu açıkladı.

Bu konuda da soruşturma başladığı mahkemede aktarıldı.

3.duruşma...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz huzurunda görüşülen 3.duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Fırat Kızıltunçlar ile polis memuru Tevfik Çavuş hazır bulundu.

Binlerce dönümlük alanın yandığı, adeta seferberlik ilan edilen orman yangınıyla ilgili polis, mahkemede detaylı bilgi verdi.

Polis memuru Çavuş, zanlıların "ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, kamera görüntülerinin emare alındığını açıkladı, yangına neden olan kepçenin uzmanlar tarafından inceleneceğini dile getirdi.

Zanlı A. Ş'nin çalışma izni ile ülkede olduğu açıklandı, tahkikata etme olasılığının bulunmadığı belirtildi.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Gündüz, zanlı A.Ş'nin 30 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kısının 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmasına emir verdi.

Zanlının ayrıca yurt dışına çıkısı yasaklandı.

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