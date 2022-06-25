Mersinlik'te ara ara alevlenmeler yaşanıyor

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamada Mersinlik'te ara ara alevlenmeler yaşandığı belirtildi, bölgede insan gücüne ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

ÇOK ACİL İNSAN GÜCÜNE VE SU TANKERİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR!!!

MERSİNLİK'TE ARA ARA ALEVLENMELER YAŞANIYOR!

Dün gece yağan yağmurla birlikte sönen Mersinlik'teki yangın ara ara yeniden alevlenmektedir. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte ancak İlaçlama(sırt pompası) pompası olan, çapası ve küreğiyle gelecek insan gücüne çok acil ihtiyaç duyulmaktadır. 4 gündür verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanabilmesi için duyarlı tüm vatandaşları Mersinlik'te yangın bölgesine gitmeleri önemle rica olunur...