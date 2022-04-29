Polis: “Aranan bir kişi daha var”

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan 2 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kader Artan yaşananları aktardı.

Artan, 25 Nisan tarihinde, Girne’de, 32 yaşındaki A.Ç’nin kaldığı evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ve emare olarak alındığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi S.Z.(E-29) isimli şahıstan 3 bin lira karşılığında aldığını öne sürdüğünü açıklayan Polis, S.Z.’nin de tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 20 Nisan’da taksisine binen ismini bilmediği bir şahıstan aldığını ve A.Ç.’ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlı S.Z.’nin A.Ç.’nin isteği üzerine uyuşturucu temin ettiğini söylediğini de belirtti. Uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade eden Polis memuru Kader Artan 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlılara 7 gün ek tutukluluk verdi.